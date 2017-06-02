الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ''موبيليس'': إجراء ثلاثة لقاءات من الجولة 29 ليلا

برمجت في السهرة ثلاث مباريات لحساب الجولة 29 من الرابطة الأولى ''موبيليس'' لكرة القدم، المقررة يوم السبت 10 جوان، حسب البرنامج الذي كشفت عنه الرابطة المحترفة بموقعها الرسمي.

وستشهد هذه الجولة لقاء كبير يجمع بين وفاق سطيف وإتحاد الجزائر على الساعة 30ر22، وهو نفس التوقيت الذي ستلعب فيه مواجهات مولودية الجزائر - أولمبي المدية وشبيبة الساورة - مولودية بجاية.

وبرمجت الجولة 28 من الرابطة المحترفة الأولى، يوم الأربعاء 7 جوان.

و كان المكتب الفيدرالي "للفاف" قد أعلن عقب اجتماعه الأخير عن قراره ببرمجة لقاءات الجولات الثلاث الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى في نفس اليوم على الساعة 00ر17احتراما لمبادئ وأخلاقيات الرياضة. .

ويتصدر وفاق سطيف ترتيب البطولة بعد 27 جولة برصيد 51 نقطة، بينما تحتل مولودية الجزائر المرتبة الثانية ب 47 نقطة، في حين يتواجد إتحاد بلعباس في المركز الثالث ب 45 نقطة.

برنامج الجولة 29 (السبت 10 يونيو 2017):

سطيف: وفاق سطيف - إتحاد الجزائر (30ر22)

وهران (زبانة): مولودية وهران - دفاع تاجنانت (00ر17)

الجزائر (20 أوت 1955): نصر حسين داي - شباب قسنطينة (00ر17)

باتنة: شباب باتنة - شباب بلوزداد (00ر17)

الجزائر (1 نوفمبر): إتحاد الحراش - سريع غيليزان (00ر17)

الجزائر (عمر حمادي): مولودية الجزائر - أولمبي المدية (30ر22) بدون

جمهور

تيزي وزو: شبيبة القبائل - إتحاد بلعباس (00ر17)

بشار: شبيبة الساورة - مولودية بجاية (30ر22).