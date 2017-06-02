الجيش يقضي على إرهابيين خطيرين ببلدية بوقرة ولاية البليدة

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي صباح اليوم الجمعة ببلدية بوقرة ولاية البليدة من القضاء على إرهابيين (02) خطيرين تبعا لعملية البحث والتمشيط التي باشرتها على إثر إطلاق النار الذي تعرضت له دورية للدرك الوطني أول أمس الأربعاء حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و أوضح ذات البيان انه "تبعا لعملية البحث والتمشيط التي باشرتها قوات الجيش الوطني الشعبي على إثر إطلاق النار الذي تعرضت له دورية للدرك الوطني أول أمس بمنطقة واد جمعة بلدية الأربعاء ولاية البليدة/ن.ع.1 والتي أسفرت عن إصابات خفيفة لأربعة عناصر من الدورية قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي صباح اليوم 02 جوان 2017 بمنطقة بن صاري الواقعة شمالي-غرب بلدية بوقرة ولاية البليدة على إرهابيين (02) خطيرين". ويتعلق الأمر --حسب نفس المصدر-- بالإرهابيين "شارف عبد الرحمان" المكنى +المسيلي+ و "نواري محمد بشير".

كما تم خلال هذه العملية التي لاتزال متواصلة استرجاع "مسدسين رشاشين (02) من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة بالإضافة إلى منظاري (02) ميدان وثلاث (03) حقائب ظهر".

و أكد البيان أن "هذه النتائج المحققة تؤكد عزم وإصرار وحدات الجيش الوطني الشعبي على إفشال أي محاولة للمساس بأمن واستقرار البلاد".