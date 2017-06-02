هزة أرضية بقوة 5ر3 درجات شمال غرب عين تيموشنت وعدم تسجيل أية خسائر

سجلت اليوم الجمعة في حدود منتصف الليل و29 دقيقة هزة أرضية بلغت شدتها 5ر3 درجات على سلم ريشتر بعين تيموشنت حسب ما أفاد به مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وأضاف ذات المصدر أن مركز الهزة حدد على بعد 71 كيلومتر شمال غرب عين تيموشنت.

عدم تسجيل أية خسائر جراء الهزة الأرضية التي سجلتها الولاية

لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة الأرضية التي سجلت اليوم الجمعة على بعد 71 كيلومتر شمال غرب عين تموشنت حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية بالولاية.

و أكد مدير مصالح الحماية المدنية بولاية عين تموشنت أن الوحدات الميدانية لم تسجل أي خسائر تذكر مادية كانت أو بشرية جراء الهزة الأرضية التي سجلتها الولاية و التي بلغت شدتها 3,5على سلم ريشتر.

و فيما شعر عدد هام من المواطنين بولاية عين تموشنت بهذه الهزة الأرضية إلا أن مصالح الحماية المدنية لم تسجل أي نداء تدخل خاص بذات الشأن عبر كامل إقليم الولاية حسبما ذكره نفس المصدر.