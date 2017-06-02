أزيد من 566 ألف مترشح لإمتحان شهادة التعليم المتوسط هذا الأحـد

تنطلق هذا الأحد امتحانات شهادة التعليم المتوسط التي سيتقدم لإجرائها عبر كامل التراب الوطني أكثر من 566 ألف مترشح طيلة ثلاثة أيام على أن تعلن النتائج يوم 27 يونيو الجاري.

وستشرف وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت على الانطلاقة الرسمية لهذا الامتحان من ولاية معسكر في الفترة الصباحية ومن ولاية سعيدة في الفترة المسائية.

ويقدر العدد الإجمالي للمترشحين لهذا الامتحان الذي ينتقل بفضله التلاميذ إلى الطور الثانوي 566.221 مترشح من بينهم 58ر51 بالمائة إناث، موزعين على 2.234 مركز على المستوى الوطني.

وكانت وزيرة التربية نورية بن غبريت قد أكدت مؤخرا أن كل الإجراءات اتخذت لضمان السير الحسن لهذا الامتحان، مشيرة إلى جملة من الإجراءات الجديدة المتخذة من اجل السير الحسن لمجريات هذا الامتحان والمتمثلة في تقليص عدد المراكز التي تحفظ فيها مواضيع الامتحان وتنصيب أجهزة التشويش وكاميرات المراقبة والتسجيل على مستوى مراكز طبع مواضيع الامتحانات ومراكز حفظ المواضيع، علاوة على منع دخول السيارات إلى مراكز الإجراء وعدم قبول أي تأخر يوم الامتحان ووضع الهواتف النقالة وكل وسيلة اتصال بمدخل المركز في قاعة تخصص لذلك.

وبخصوص التأخير، دعت الوزيرة جميع المترشحين إلى الالتحاق بقاعة الامتحان نصف ساعة على الأقل قبل انطلاق الاختبار، مؤكدة أن أي تأخر بعد الساعة التاسعة تماما (09سا00د)"سيحرم المترشح من المشاركة في الامتحان. من جانبها، وضعت قيادة الدرك الوطني مخططا امنيا خاصا بامتحانات نهاية السنة للأطوار التعليمية الثلاثة يشمل كامل التراب الوطني بوضع حيز الخدمة تشكيلات عملياتية ثابتة ومتحركة مناسبة لمرافقة وإنجاح هذه العملية وذلك بإقحام جميع الوسائل البشرية والمادية لضمان السير الحسن لهذه الامتحانات على مستوى 48 ولاية.

كما سطرت المديرية العامة للأمن الوطني من جانبها مخططا أمنيا يرتكز على تجنيد مصالح الشرطة لتأمين مراكز الامتحانات المتواجدة بالمناطق الحضرية بكافة التراب الوطني من خلال تبني جملة من الإجراءات الأمنية العملياتية لضمان الانسيابية المرورية وتسهيل حركة المرور بالمحاور والطرق المؤدية إلى مراكز الامتحانات ، بالإضافة إلى تشكيلات أمنية متخصصة لمرافقة وتأمين أوراق الأسئلة والأجوبة إلى مراكز التصحيح.

بدورها ستقوم المديرية العامة للحماية المدنية بتسخير 38697عون تدخل و 1914 سيارة إسعاف وكذا 1092 شاحنة إطفاء في إطار جهاز أمني خاص بهذا الغرض.

ينتقل إلى السنة الأولى ثانوي مباشرة المترشحون الحاصلون على معدل يساوي أو يفوق 10 /20 في إمتحان شهادة التعليم المتوسط ، كما يعتبر ناجحا من تحصل على معدل 20/10 في الامتحان الوطني زائد المعدل السنوي للمراقبة المستمرة، وأشار السيد شايب دراع انه خلال السنوات الخمس الأخيرة لم يتجاوز عدد الناجحين بالإنقاذ نسبة 10 بالمائة على المستوى الوطني .

وسيسمح هذا الامتحان الوطني والإجباري لكل متمدرس في السنة الرابعة من التعليم المتوسط بقياس المكتسبات التي تلقاها من حيث المعارف والكفاءات المطابقة لملمح الخروج من التعليم الأساسي، إضافة إلى كونه معيارا للانتقال إلى مرحلة ما بعد التعليم الإلزامي(6 إلى 16 سنة).

وقدرت نسبة النجاح في إمتحان التعليم المتوسط للسنة الدراسية (2015-2016) ب42 ر54 بالمائة ، وقد تحصل 132 تلميذ على درجة "إمتياز"بمعدل يفوق 20/19، و1648 تلميذ تحصلوا على معدل بين 18و 19 /20.

الـمصدر : وكالة الأنباء الجزائرية