كأس الكونفدرالية : مولودية الجزائر تعود بنقطة ثمينة أمام مبابان سوالوز (0-0)

سجلت مولودية الجزائر تعادلا ثمينا أمام نادي مبابان سوالوز السوازيلندي بنتيجة (0-0) في لقاء جمع بينهما هذا الجمعة بمبابان، لحساب الجولة الثالثة (المجموعة ب) من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف).

بعد هذه النتيجة تحتفظ المولودية مؤقتا بالمرتبة الأولى بمجموع (5 نقاط) أمام فريق مبابان (4 ن) والنادي الصفاقسي (3 ن) وبلاتيون ستارز (1 ن).

وأدار اللقاء ثلاثي تحكيم من تانزانيا يقوده اسيريل موجزني بمساعدة مواطنيه فرانك جون كومبا وفرديناند شاشا.

وتجمع المواجهة الأخرى للمجموعة الثانية النادي الرياضي الصفاقسي وبلاتينوم ستارز الجنوب إفريقي يوم الأحد 4 يونيو (00ر22) بملعب الطيب المهيري بصفاقس.

ويتأهل صاحبا المرتبتين الأولى والثانية إلى الدور ربع النهائي.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية