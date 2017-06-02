عودة الأمور إلى طبيعتها بعد"إنذار كاذب"بمطار الجزائر الدولي

عاد النشاط على مستوى مطار الجزائر الدولي إلى طبيعته بعد تذبذب قصير هذا الجمعة اثر"إنذار كاذب بوجود قنبلة"على متن طائرتين تابعتين لشركتي طيران أجنبيتين حسب ما علم من مصدر بالمطار.

وأوضح ذات المصدر أن"الملاحة الجوية عادت إلى طبيعتها بعد إنذار كاذب استدعى تدخل المصالح المعنية للتأكد من أمن الطائرات والمسافرين والمطار". وأضاف أن عناصر من مصالح الأمن سارعوا إلى"مراقبة الطائرات المشبوهة ولم يلاحظوا أي خطر سواء من ناحية المسافرين أوعلى مستوى الطائرات".

وأشار نفس المصدر إلى أنه تم إعطاء الضوء الأخضر لاستئناف النشاط على مستوى المطار و"كل الأمور تسير عاديا".

وعلم عن مصدر مقرب من إحدى شركات طيران أنه أثناء تدخل مصالح الأمن لتفتيش الطائرتين المعنيتين بالإنذار الكاذب قام برج المراقبة بمطار الجزائر بوقف إقلاع وهبوط الطائرات لمدة نصف ساعة تقريبا لأسباب أمنية.

وأضاف المصدر أن"الإنذار الكاذب بوجود قنبلة"خص طائرتين تابعتين لشركتي طيران أجنبيتين كانت إحداهما على أرضية المطار في حين كانت الثانية على وشك الهبوط.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية