إصابة 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة

أصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي هذا الجمعة على الأطراف الشرقية لقطاع غزة حسب مصادر محلية.

وقالت ذات المصادر إن "عشرات الشبان تجمعوا في ثلاثة محاور قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة وأشعلوا إطارات السيارات بالنار ورشقوا قوات الجيش المتمركزة خلف السياج بالحجارة" .

وأضافت أن "قوات الاحتلال ردت بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان بالرصاص"واصفة حالاتهم بالمتوسطة.

وأصيب عدد آخر بالرصاص المطاطي بالإضافة إلى حالات اختناق ومن بين المصابين بالاختناق ثلاثة مسعفين في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني حسب المصادر.

واندلعت المواجهات خلال مظاهرات دعت إليها هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار للتظاهر قرب السياج الفاصل ابتداء من اليوم ولمدة أسبوع احتجاجا على تشديد إجراءات حصار قطاع غزة المستمر منذ عشرة أعوام.

المصدر : واج