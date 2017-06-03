رابطة أبطال إفريقيا (المج 2 الجولة الثالثة): تعادل اتحاد الجزائر و الزمالك المصري (1-1)

تعادل اتحاد الجزائر و الزمالك المصري بنتيجة (1-1)، (الشوط الاول: 1-0) سهرة اليوم الجمعة بملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب الجولة الثالثة ضمن المجموعة الثانية من رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وكان ممثل الجزائر السباق إلى التهديف عن طريق فاروق شافعي (30) ليعدل المصريون النتيجة في الوقت بدل الضائع بفضل ايمانويل مانوكا (90+4).

في المباراة الاخرى للمجموعة التي لعبت في وقت سابق من اليوم الجمعة تفوق إتحاد طرابلس الليبي على مضيفه كابس يونايتد من زيمبابوي (4-2) في لقاء جمعهما بهراري.

وضعية المجموعة عقب الجولة الثالثة:

كابس يونايتد (زيمبابوي) - أهلي طرابلس (ليبيا) 4 - 2

الزمالك (مصر) - إتحاد الجزائر 1 - 1

الترتيب نقطة لعب

1-الزمالك 5 3

2-أهلي طرابلس 4 3

--اتحاد الجزائر 4 3

4-كابس يونايتد 3 3.