قوات حفتر تقتحم منطقة الجفرة جنوب شرق طرابلس وتتقدم صوب قاعدتها الجوية

اقتحمت قوات الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر أمس الجمعة منطقة الجفرة جنوب شرق طرابلس وأحرزت تقدما باتجاه قاعدة الجفرة الجوية بعد معارك مع ميليشيات مسلحة حسب مصدر عسكري.

وقال مصدر بمكتب الإعلام للقيادة العامة للقوات المسلحة إن "قوات الجيش اقتحمت بلدية الجفرة من المحورين الجنوبي والغربي وسيطرت على بلدتي ودان وزلة وتتقدم في بلدة سوكنة".

وأضاف المصدر "أن الجماعات الإرهابية تحاول منع تقدم الجيش نحو بلدة هون وقاعدة الجفرة الجوية".

ولم تسجل خسائر بشرية لدى عناصر الجيش في الاشتباكات حسب المصدر.

وتضم بلدية الجفرة خمس بلدات صغيرة هي سوكنة وزلة والفقهاء وودان وهون.

ولم يتبق أمام قوات الجيش الذي يقوده حفتر سوى أجزاء من بلدة سوكنة بجانب بلدة هون أكبر بلدات الجفرة ومقر ثالث أكبر قاعدة في البلاد لفرض كامل سيطرته على الجفرة الواقعة على بعد (650) كلم جنوب شرق طرابلس.