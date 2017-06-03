مشاورات بين وزارة الصحة و الشركاء الاجتماعيين تستمر إلى غاية منتصف شهر جويلية

تتواصل المشاورات بين وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وبين مختلف نقابات الصحة حول قانون الصحة الجديدة وحول قضايا تتعلق بالقطاع، وذلك إلى غاية منتصف الشهر المقبل. وقال المكلف بالإعلام على مستوى الوزارة، سليم بلقسام، إن "كل الشركاء الاجتماعيين معنيين بالمشاورات و بدون استثناء أية نقابة".

مضيفا أن اللقاءات هذه تحتاج إلى تضافر جهود الجميع لتحسين أداء المنظومة الصحية.

من جهته أبدى رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، الدكتور بقاط بركاني، تفاؤله بوصول الحوار إلى نتائج مشجعة خصوصا بعد إسناد الوزارة إلى واحد من أبناء القطاع و قال "إنها مبادرة حسنة". مضيفا أن العمادة طالبة بالحوار و بقراءة ثانية لقانون الصحة المجمد من طرف الحكومة و أنه يحتاج إلى قراءة ثانية بحسب - رئيس عمادة الأطباء -

هذا و ضبطت وزارة الصحة رزنامة المشاورات إلى غاية الثاني عشر من شهر جويلية القادم مع الشركاء الاجتماعيين من أجل إيجاد الحلول لمجمل المشاكل العالقة بهدف الوصول إلى حلول مجدية.

المصدر:الإذاعة الجزائرية