إرهابية مرفوقة بأبنائها الثلاثة تسلم نفسها للسلطات العسكرية بولاية جيجل

سلمت الإرهابية المسماة "ق. نورة"، زوجة الإرهابي "غ.محمد" المكنى "أبو ياسر" نفسها للسلطات العسكرية بولاية جيجل أمس الجمعة، مرفوقة بأبنائها الثلاثة المولودين في الغابات والجبال، حسب ما أفاد به هذا السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات لجيش الوطني الشعبي سلمت الإرهابية المسماة "ق. نورة" زوجة الإرهابي "غ. محمد" المكنى "أبو ياسر" نفسها للسلطات العسكرية بجيجل/ن.ع.5 يوم أمس 02 جوان 2017 بمنطقة برج الطهر مرفوقة بأبنائها الثلاثة (03) يتعلق الأمر بكل من: "عبد الباري" البالغ من العمر (17) سنة و" يحي" البالغ من العمر (14) سنة و"أسامة" البالغ من العمر (05) سنوات وجميعهم مولودون في الغابات والجبال" و حسب البيان فان ''المعنية كانت قد التحقت بالجماعات الاجرامية سنة 1996".

المصدر/واج