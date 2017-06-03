في آخر حصيلة للحماية المدنية...وفاة 13 شخصا و إصابة 32 آخرين في ظرف 48 ساعة

لقي 13 شخصا حتفهم و أصيب 32 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 13 حادث مرور سجل في الفترة ما بين الفاتح إلى 03 جوان الجاري إلى غاية صبيحة هذا اليوم على الساعة الثامنة، حسب ما أفادت به المديرية العامة للحماية المدنية اليوم السبت في بيان لها.

و سجلت أثقل حصيلة بولاية غليزان، بوفاة ثلاثة أشخاص، إثر اصطدام وقع بين سيارة من الوزن الخفيف مع قطار لنقل المسافرين على مستوى مكان تقاطع غير محروس بالمدخل الغربي لبلدية المتمر.

و عموما، سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة المذكورة، 3375 تدخلا في عدة مناطق من الوطن بعد تلقيها لمكالمات استغاثة من طرف المواطنين شملت حوادث المرور و الحوادث المنزلية و الإجلاء الصحي و كذا إخماد الحرائق والأجهزة الأمنية. و في ذات الإطار، تدخلت الحماية المدنية لولاية عنابة لانتشال جثة غريق بشاطئ البحر بالمكان المسمى عين بربار ببلدية سريدي تم تحويل الجثة إلى المستشفى المحلي.