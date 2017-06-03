القضاء على 10 إرهابيين وتوقيف 4 آخرين خلال مايو الفارط

تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي خلال شهر ماي المنصرم من القضاء على 10 إرهابيين و توقيف 4 آخرين، فيما قام آخر بتسليم نفسه، حسب الحصيلة العملياتية الخاصة بهذا الشهر.

وفي ذات الإطار، تشير ذات الحصيلة إلى"توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال نفس الفترة مع كشف وتدمير 35 مخبأ للإرهابيين والأسلحة".

كما تم أيضا في السياق ذاته استرجاع"رشاش من عيار 7ر12 ملم و رشاش من نوع RPK وبندقية صيد و 25 كلاشينكوف ورشاش ثقيل من نوع FMPK و4 سيمونوف وبندقية 36-MAS وبندقية تكرارية و 4 مسدسات آلية"، فضلا عن كشف "خمسة ألغام ومعدات تصنيعها و قنطار من مواد تصنيع المتفجرات و استرجاع 26 قنبلة تقليدية الصنع و 14 مخزن ذخيرة و كمية معتبرة من الذخيرة".

كما تضمنت الحصيلة "استرجاع جي. بي. أس وجهازي اتصال عبر الأقمار الاصطناعية"، يضيف المصدر ذاته.

أما في مجال مكافحة المخدرات، فقد تم توقيف"42 تاجر مخدرات والقضاء على آخر مع ضبط 66 قنطار من الكيف المعالج و 33173 قرص مهلوس و 150 غرام من الكوكايين".

وفي إطار الجهود التي بذلتها خلال ماي الفارط، تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي أيضا من "ضبط 145 مهرب و 671 مهاجر غير شرعي مع إحباط تهريب 45634 لتر من الوقود وضبط 112.91 طن من المواد الغذائية و استرجاع 62 مولد كهربائي و 44 مطرقة ضغط".

كما أفضت هذه العمليات أيضا إلى استرجاع "تسعة أجهزة كشف عن المعادن و ضبط 80.8 قنطار من التبغ و 7414 وحدة من مختلف المشروبات و 1626524 وحدة من الأدوية والمواد الصيدلانية"،علاوة على"ضبط كمية من الذهب و أحجار نيزكية وتوقيف ثمانية منقبين عن الذهب مع حجز أجهزة التنقيب وحجز 58 عربة من مختلف الأصناف"، حسب ما جاء في الحصيلة المذكورة.

وعلى صعيد آخر، تمكنت ذات الوحدات من"إنقاذ 11 مهاجرا غير شرعي في عرض البحر وانتشال جثتين في شاطئ صخري"، يتابع ذات المصدر، مؤكدا بأن هذه الحصيلة تأتي ل"تؤكد العزم والإصرار على الحفاظ على أمن بلادنا وحماية كافة القطر الجزائري".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية