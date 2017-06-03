سلطة ضبط السمعي البصري تدين التصرفات المنتهكة لمدونة اخلاقيات المهنة

أدان مجلس سلطة ضبط السمعي البصري "التصرفات المنتهكة لأحكام مدونة أخلاقيات المهنة" مبديا تعاطفه التام مع الكاتب رشيد بوجدرة بسبب ما تعرض له في برنامج الكاميرا الخفية بقناة النهار, حسب ما افاد به اليوم السبت بيان لذات الهيئة.

وأوضح البيان أن رئيس سلطة ضبط السمعي البصري زواوي بن حمادي أستقبل اليوم الكاتب رشيد بو جدرة مرفوقا بكل من الاعلامي أحميدة العياشي والشاعر عاشور فني ممثلين لمجموعة من المثقفين و الصحفيين اثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام مقر هذه الهيئة تضامنا مع السيد بوجدرة.

و شددت سلطة ضبط السمعي البصري على "وجوب تفادي القذف والسب والعنف بشتى صفاته في برامج الكاميرا الخفية (التي يقع اصحابها) تحت طائلة تطبيق قوانين الجمهورية ", مذكرة بتحذيرها عشية الشهر الفضيل للقنوات بضرورة تفادي مثل هذه الممارسات و احترام المواطن بالدرجة الأولى.