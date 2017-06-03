جامع الجزائر: شرفة يشدد على احترام الآجال ونوعية الأشغال

أجرى وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة اليوم السبت زيارة تفقد لمشروع جامع الجزائر حث فيها القائمين على إنجازه على احترام آجال تسليم قاعة الصلاة والمنارة والساحة في مرحلة أولى مع التشديد على نوعية الإنجاز.

ودعا الوزير المؤسسة الصينية المشرفة على إنجاز جامع الجزائر إلى احترام التزاماتها المتعلقة بالتسليم الجزئي والنهائي لمشروع الجامع الذي سيكون ثالث أكبر مسجد في العالم بعد الحرمين الشرفين.

وفي هذا السياق أكد على ضرورة تسليم قاعة الصلاة والمنارة والساحة خلال 2017 .

وصرح شرفة للصحفيين عقب الزيارة بأن هذا المشروع "يمثل تحديا لنا كوصاية ولكل طرف فيه. ينبغي رفع هذا التحدي في أفضل الآجال. قمنا بحث مسؤولي الورشة على تسليم قاعة الصلاة والمنارة والساحة خلال 2017. نتوقع استلام المشروع (كلية) خلال 2018".

وفي رده على سؤال حول تمويل المشروع طمأن الوزير بأنه تم الايفاء بكل المستحقات المالية المعبر عنها من طرف مؤسسة الانجاز وبأنه لم يتم تسجيل أي مشكل مالي.

من جهة اخرى كشف بأنه سيتم تنظيم لقاءات دورية مع مسؤولي المشروع بشكل متواصل قصد تقييم مدى تقدم الأشغال بانتظام ورسم اوراق طريق للمراحل القادمة.

يذكر ان نسبة الانجاز المتعلقة بالأشغال الكبرى بمشروع جامع الجزائر بلغت 90 % بينما شرع مؤخرا في أشغال التهيئة الداخلية بقاعة الصلاة والمنارة والساحة (اعمال التلبيس الجبس الرخام البلاط).

وتشرف على مشروع الجامع الذي أطلق مطلع 2012 مؤسسة الإنشاءات الصينية العمومية "سي اس سي او سي".

ويضم المشروع قاعة للصلاة تتسع ل 120.000 مصل ومنارة وساحة خارجية ومكتبة ومركز ثقافي ودار القرآن فضلا عن حدائق وحظيرة للسيارات ومباني الإدارة والحماية المدنية والأمن وفضاءات للتجارة والإطعام.

ويضم الجامع كذلك متحفا للفنون والتاريخ الإسلامي مع مركز دراسات في تاريخ الجزائر.

وفي جنوب هذا المعلم سينجز مركز ثقافي يشمل مكتبة ضخمة وقاعات عرض سينمائي وقاعة مؤتمرات يمكنها استقبال 1.500 مشارك