كاراتي دو/ بطولة إفريقيا (كاتا فردي وحسب الفرق): الجزائر تحرز ميداليتين ذهبيتين

أحرز المنتخب الجزائري للكاراتي دو سيدات ميداليتين ذهبيتين في اختصاص الكاتا فردي وحسب الفرق مساء أمس الجمعة في إطار اليوم الأول لفعاليات بطولة إفريقيا أواسط وأكابر(كاتا وكوميتي) الجارية بالعاصمة الكاميرونية ياوندي من 2 إلى 6 يونيو الجاري.

وفي اختصاص الكاتا فردي تحصلت المصارعة الجزائرية حاج سعيد كاميليا على الميدالية الذهبية قبل أن تتمكن من إحراز المرتبة الأولى حسب الفرق رفقة المنتخب الوطني للسيدات.

وخصصت فعاليات اليوم الأول لاختصاص الكاتا سيدات (فردي وحسب الفرق) إلى جانب الكوميتي رجال في الأوزان التالية : -60 كلغ -67 كلغ -75 كلغ -84 كلغ +84 كلغ .

ويشارك في الطبعة ال16 لبطولة إفريقيا عشرون بلدا : الكاميرون (البلد المنظم) السنغال مصر تونس جنوب إفريقيا بوتسوانا روندا جمهورية الكونغو الديمقراطية الكونغو البنين تشاد سيراليون بورندي جزر الرأس الأخضر إفريقيا الوسطى كوت ديفوار غانا ناميبيا والنيجر.

المصدر: واج