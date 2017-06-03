ثلاثة قتلى في حادث مرور بشمال مدينة تمنراست

لقي ثلاثة (3) أشخاص حتفهم وأصيب ثلاثة آخرين بجروح في حادث مرور وقع هذا السبت بالطريق الوطني رقم (1) في شطره الرابط بين قريتي أوتول وتيت على بعد 30 كلم شمال مدينة تمنراست حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

ووقع الحادث إثر اصطدام عنيف بين سيارتين سياحيتين كانتا تسيران في اتجاه معاكس ، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص (إمرأتان ورجل) وخلف أيضا ثلاثة جرحى أحدهم في حالة حرجة وفق ذات المصدر.

وتم نقل ضحايا الحادث إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تمنراست الذي أجلي إليه أيضا الجرحى حسب الحماية المدنية.

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقية لوقوع هذا الحادث.

المصدر : واج