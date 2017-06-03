مسرحية "بابور غرق" لسليمان بن عيسى تعود الى خشبة المسرح الوطني الجزائري

ستعود مسرحية "بابور غرق" للمسرحي سليمان بن عيسى التي عرفت انتشارا واسعا خلال سنوات الثمانينات و التسعينات الى خشبة المسرح الوطني الجزائري من 12 الى 21 يونيو الحالي حسب ما علم اليوم السبت من مصلحة البرمجة و العرض للمسرح الوطني .

سيقوم ايضا بن عيسى بإخراج المسرحية و هي عبارة عن كوميديا تراجيدية مدتها 100 دقيقة كتب نصها في 1983 و تروي قصة ثلاثة ناجين من غرق سفينة و يتعلق الأمر بمثقف (مصطفى عياد ) ورجل عديم الضمير (عمر قندوز) و عامل بسيط (سليمان بن عيسى).

يجد الثلاثة أنفسهم وسط حطام سفينة في مكان غير معروف وسط البحر و يدخلون في نقاش حاد حيث كل واحد منهم يبحث عن طريقة للنجاة.

سليمان بن عيسى مخرج المسرحية هو روائي و مؤلف مسرحي له قرابة 20 مسرحية من بنها "بوعلام زيد لقدام"(1974) و"المحقور"(1978) و"انت خويا و أنا واش انشكون"(1992)و "مجلس التأديب" (1994)التي اعيد تقديمها في 2011.

ابعد سليمان بن عيسى بخصوص مسرحية "بابور غرق" اي تحديث للمسرحية "مشددا على ان العمل سيعرض مع الحفاظ المحتوى كما جاء ".