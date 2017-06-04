اعتداء لندن: ستة قتلى والقضاء على ثلاثة مهاجمين

ذكرت الشرطة البريطانية هذا الأحد أن مهاجمين قتلوا ستة أشخاص على الأقل قرب جسر لندن مساء أمس السبت.

وأضافت الشرطة أن ثلاثة مهاجمين قادوا عربة ودهسوا المارة على جسر لندن ثم طعنوا أشخاصا في منطقة "بورو ماركت".

وقال مارك رولي كبير ضباط مكافحة الإرهاب في بريطانيا إن "الشرطة المسلحة إستجابت بسرعة كبيرة وشجاعة وواجهت ثلاثة مشتبه بهم وأطلقت عليهم النار وأردتهم قتلى في بورو ماركت".

وتابع أن الشرطة أطلقت على المشتبه فيهم الذين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة مزيفة النار في غضون ثماني دقائق من أول اتصال" بها.

و في ذات ا السياق وصف صادق خان رئيس بلدية لندن الهجوم الذي وقع في وسط العاصمة البريطانية بأنه " متعمد وجبان".. وذكر أنه سيشارك في اجتماع أمني طارئ مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم.

وقال خان "لا أعرف التفاصيل الكاملة بعد لكن هذا كان هجوما متعمدا وجبانا على سكان وزوار لندن الأبرياء.. أدينه بأشد العبارات الممكنة.. لا مبرر لمثل هذه الأفعال الهمجية".

من جهته أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليومأن بلاده تقف الى جانب بريطانيا أكثر من أي وقت مضى بعد هذه الهجمات.

و قال ماكرون في تغريدة له على موقع تويتر اليوم الأحد "في وجه هذه المأساة الجديدة فرنسا هي أكثر من اي وقت مضى جنبا الى جنب مع بريطانيا".

وفي غضون ذلك أعرب المجلس الإسلامي البريطاني عن استنكاره وغضبه ازاء العمليات الإرهابية في منطقة جسر لندن.

وقال المجلس في بيان أصدره أمينه العام هارون خان " ندين تلك الأعمال الإرهابية بأشد العبارات "نشعر بصدمة كبيرة وتلك الأعمال تثير الاشمئزاز تجاه منفذيها الذي يدمرون حياة أناس أبرياء من إخواننا وأخواتنا البريطانيين من يفعل ذلك لا يحترم أرواح الناس أو الدين الذي يتبعه".