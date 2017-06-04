وفاة الصحفية بإذاعة البهجة غنية ياسف

تلقت الإذاعة الوطنية نبأ وفاة الزميلة الصحفية بقناة البهجة غنية ياسف أمس السبت بعد معاناة مع المرض،وعلى اثر هذا المصاب الجلل تقدم كل من وزير الاتصال جمال كعوان والمدير العام للإذاعة الوطنية شعبان لوناكل بأخلص تعازيهما لعائلة المرحومة وكذا للأسرة الاذاعية.

وبذلك تفقد الإذاعة الوطنية أحد صحفياتها التي عرفت بالجدية و الإلتزام و حب العمل و قربها من المستمع و شعبيتها ،كما عرفت الفقيدة بأخلاقها العالية و روحها المرحة.

وبدأت الفقيدة غنية ياسف مشوارها في القناة الثانية في حصة خاصة بالأطفال وكان لديها ميول كبير في التنشيط.

هذا وأجمع زملاء الفقيدة على أخلاقها الطيبة والإبتسامة التي كانت لا تفارق وجهها و تفانيها في أداء عملها و مساعدة الآخرين راجين من الله أن يتغمدها برحمته الواسعة وأن يسكنها فسيح جناته و يلهم ذويها الصبر و السلوان "إنا لله و إن إليه راجعون".