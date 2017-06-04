وزيرة التربية الوطنية تعطي إشارة انطلاق امتحان شهادة التعليم المتوسط من ولاية معسكر

أشرفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت صباح هذا الأحد على إعطاء إشارة انطلاق إمتحانات شهادة التعليم المتوسط من متوسطة الشيخ عبد القادر المشرفي ببلدية غريس بولاية معسكر وذلك قبل إشرافها في الفترة المسائية على انطلاق هذه الامتحانات الرسمية من ولاية سعيدة.

ووقفت الوزيرة على التحضيرات الخاصة بإجراء امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا على مستوى ولاية معسكر وكذا التحضيرات المتعلقة بعمليات التصحيح لإمتحانات مختلف الأطوار بالولاية.

وأكدت بن غبريت أنه يوجد "تجنيد على مستوى كل هياكل الدولة" لاجراء امتحانات نهاية السنة الدراسية في جو يسمح لكل تلميذ بالتعبير عن كفاءته مشيرة إلى أن الحماية الأمنية للامتحانات تهدف الى ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين وهي مرتبطة بصفة قوية بالمسألة البيداغوجية.

وأضافت أن جو الامتحانات هذه السنة "يختلف عن السنة الماضية"ّ،معبرة عن ارتياحها للنقاش الدائر على شبكات التواصل الاجتماعي "الرافض لما حصل السنة الماضية" مبرزة في ذات السياق أنه ينبغي "تشكيل رأي عام ضد كل من يريد ضرب مصداقية الامتحانات".

كما ذكرت ذات المسؤولة أن برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يهدف الى "تحسين الحوكمة في قطاع التربية والوصول الى مدرسة الجودة".

وأشارت الوزيرة من ناحية ثانية الى أن الدخول المدرسي المقبل ستكون فيه "صفحة جديدة" بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين حيث ستركز على الجانب البيداغوجي وسيتم الاهتمام بموضوع المواطنة عبر تنظيم انتخابات لممثلي التلاميذ لتربيتهم على حسن الاختيار عندما يكبرون.



وقد زارت بن غبريت مركز تصحيح أوراق امتحان شهادة التعليم المتوسط بثانوية "مكيوي مامون" بمدينة معسكر قبل تتفقد مركز التجميع لأوراق امتحان شهادة التعليم المتوسط بثانوية "أبي رأس الناصري" بذات المدينة و المعهد الوطني لتكوين إطارات التربية الذي عرف عملية تهيئة واسعة بالاضافة إلى تدشينها لمصلحة طب العمل الخاصة بعمال القطاع.

هذا ويجتاز امتحانات شهادة التعليم المتوسط أكثر من 566 ألف مترشح عبر كامل التراب الوطني طيلة ثلاثة أيام على أن تعلن النتائج يوم الـ27 جوان الجاري وسط تسخير كامل للامكانيات المادية والبشرية اللازمة لضمان السير الحسن لهذه الامتحانات الرسمية وهو ما أكدته وزيرة القطاع للقناة الاذاعية الاولى التي أشارت إلى أن هذا الامتحان الذي يعتمد على التقييم المستمر للتلميذ يكتسي أهمية بالغة كونه يدربه من الجانب النفسي و يحضره لامتحان البكالوريا مشددة على أهمية احترام مواعيد انطلاق الامتحانات.

وستتفقد وزيرة التربية الوطنية حسب مبعوثة القناة الأولى لولايتي معسكر وسعيدة ياسمين بن حمادي في محطتها الثانية بولاية سعيدة خلية الإمتحانات بمقر مديرية التربية.

المصدر : الاذاعة الجزائرية