الدكتور عبد الحفيظ حبيتوش للإذاعة :ضرورة تناول مرضى السكري لكميات كبيرة من الماء

يدعو الأطباء المختصون إلى شرب كميات كبيرة من المياه والتي قد تصل إلى 3 لتر في الفترة الممتدة من الفطور إلى غاية السحور حتى و إن لم يكن هناك شعور بالعطش خصوصا اللأشخاص المصابين بداء السكري.

وبحسب الطبيب المختص في داء السكري عبد الحفيظ حبيتوش فإن " كمية الماء تقدر علميا في جسم الإنسان كل يوم ب 3 لتر يتم توزيعها ليلا و حتى السحور في كامل الجسم ".

وقال المختص ذاته في تصريح لإذاعة البهجة "إنه خلال ستة عشر ساعة من الصيام الجسم يكون بحاجة كبيرة إلى الماء خاصة الأشخاص المصابين بداء السكري والذين يعانون من تخثر في الدم مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة كالجلطة القلبية والجلطة الدماغية".

هذا و دعا حبيتوش المصابين بداء السكري بأخد كمية كبيرة من المياه لأن الجسم خلال اليوم يكون بحاجة كبيرة إلى الماء -بحسب المختص -.

المصدر:الإذاعة الجزائرية