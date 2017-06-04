الجزائر تدين "بشدة" اعتداءات "لندن بريج" و"بورو ماركت"

أدانت الجزائر "ببالغ الشدة" الهجومات الارهابية التي استهدفت أمس السبت العاصمة البريطانية معربة عن "تضامنها" مع بريطانيا حكومة وشعبا و مع عائلات الضحايا البريطانيين ومن باقي الجنسيات.

وأكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف هذا الأحد بالجزائر العاصمة أن "بريطانيا استهدفت مرة أخرى بوحشية من خلال هجوم ارهابي ندينه ببالغ الشدة".

وأردف يقول "نبقى على يقين بأن مرتكبي هته الجرائم الذين يبلغون يوما عن يوم بأعمالهم الدنيئة درجة جديدة من الرعب و العنف لن ينجحوا أبدا في اثباط عزيمة الشعوب و المجتمعات على مواصلة مكافحة الارهاب من أجل اجتثاثه و القضاء على الايديولوجية التي تدعمه".

وأضاف أنه "في هذه الأوقات العصيبة نعرب عن تضامننا مع بريطانيا حكومة وشعبا ومع عائلات وحكومات ضحايا هذا الاعتداء الجبان".

وخلص الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية إلى القول "نجدد استعدادنا لمواصلة بمعية أفراد المجتمع الدولي سعينا المشترك من أجل القضاء على الارهاب على كافة الجبهات سوية وبشكل منسق".