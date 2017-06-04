محلل سياسي صحراوي: الأمم المتحدة غير جادة في الضغط على الطرف المغربي في قضية الكركرات

قدمت جبهة البوليساريو، يوم السبت، احتجاجا رسميا الى كيم بولدوك الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية ، تشدد فيه على ضرورة أن تأخذ المينورسو مكانها في منطقة الكركرات تطبيقا لنص وروح قرار مجلس الأمن .

وأوضح بيان الجبهة الذي نقلته وكالة الأنباء الصحراوية أنه و"بعد مضي أكثر من شهر على صدور قرار مجلس الأمن رقم 2351 دون أن يلاحظ أي تواجد للمينورسو في الشريط العازل بمنطقة الكركارات، وعلى إثر توقيف قوات الاحتلال المغربية بذات المنطقة للمواطن الصحراوي بابا احمد هيداله ومنعه من المرور باتجاه المناطق المحتلة وهو المتواجد منذ عدة أيام بالمنطقة يطالب بحقه في الدخول إلى المناطق المحتلة من الصحراء الغربية" .

وأضاف البيان:" في هذا الإطار قدم السيد امحمد خداد عضو الأمانة الوطنية المنسق مع الأمم المتحدة يوم السبت 3 جوان 2017، احتجاجا إلى السيدة كيم بولدوك، الممثلة الخاصة للأمين العام في الصحراء الصحراء الغربية ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو"، مشددا فيه على ضرورة أن تأخذ المينورسو مكانها بمنطقة الكركارات تطبيقا لنص وروح قرار مجلس الأمن.

وطالب أمحمد خداد بالإخلاء الفوري لسبيل المواطن الصحراوي بابا احمد هيداله وتمكينه من مواصلة طريقه باتجاه الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية .

ويرى المحلل السياسي الصحراوي دحة أحمد محمود أن جبهة البوليساريو ستعيد في كل مرة التذكير بضرورة تطبيق توصيات ولوائح مجلس الأمن مثلما طالبت منذ الوهلة الأولى بتطبيق القرار العسكري رقم 1 الذي يقضي باحترام هذه المنطقة.

و أضاف في تصريح للقناة الأولى:" بالتالي فإن تعاطي جبهة البوليساريو مع المعطيات الجديدة طالبت إن لم نتشبث بقوة بالقرار العسكري رقم 1 فيجب أن تكون هذه المنطقة تحت رقابة الأمم المتحدة".

وتابع: " للأسف من جديد تؤكد الأحداث أن الأمم المتحدة وحتى مجلس الأمن، إلى إشعار آخر، غير جادة في الضغط على الطرف المغربي".