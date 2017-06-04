رابطة أبطال أوروبا: رونالدو أكثر لاعب سجل في المباريات النهائية منذ 1993

بات البرتغالي كريستيانو رونالدو أكثر اللاعبين تسجيلا في نهائي رابطة أبطال أوروبا في كرة القدم منذ اعتماد الصيغة الحديثة للمسابقة سنة 1993 بعد تسجيله الهدف الأول والثالث لناديه ريال مدريد في مواجهة يوفنتوس الايطالي السبت في العاصمة الويلزية كارديف والتي انتهت بنتيجة (4-1) لصالح رفاق رونالدو.

وأضحى رونالدو (32 عاما) اللاعب الوحيد منذ 1993 يسجل في ثلاث مباريات نهائية للمسابقة القارية الأبرز.

ولا يزال الأرجنتيني الراحل ألفريدو دي ستيفانو أسطورة ريال مدريد أكثر المسجلين في الصيغة السابقة (كأس أوروبا للأندية البطلة) اذ سجل في خمس مباريات نهائية.

وسبق لرونالدو التسجيل في نهائي دوري الأبطال 2008 مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الانجليزي وفي نهائي 2014 مع ريال مدريد.

وسجل أكثر من لاعب في مباراتين نهائيتين وهم: الاسباني راوول غونزاليس مع ريال مدريد (2000 و2002) والكاميروني صامويل إيتو مع برشلونة (2006 و2009) والارجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة (2009 و2011) والاسباني سيرخيو راموس مع ريال مدريد (2014 و2016) و الكرواتي ماريو ماندزوكيتش (2013 مع بايرن ميونيخ الالماني و2017 مع يوفنتوس).