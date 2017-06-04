وفاة مدير يومية لاتريبون حسن بشير شريف

04/06/2017 - 10:02
الجزائر, مجتمع
نتقل إلى رحمة الله في الصباح الباكر من نهار هذا الأحد، مدير يومية "لاتريبون" حسن بشير شريف عن عمر ناهز 66 سنة إثر سكتة قلبية، حسب ما علم لدى أقاربه.
و سيوارى جثمان الفقيد الثرى بعد صلاة العصر بمقبرة بن عكنون، حسب ما أفاد به المصدر ذاته.
و يعد الفقيد أحد الأعضاء المؤسسين لصحيفة "لاتريبون" التي كان يشغل منصب مديرها للنشر. اشتغل في البداية صحفيا بعدة عناوين وطنية على غرار "المجاهد" و "لانسيون"، ثم مسؤولا للإعلام و الاتصال بوزارة الشباب و الرياضة سنة 1988، ثم برئاسة الحكومة (1989-1990).