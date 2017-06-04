أمطار رعدية على مناطق الوسط الشرقي و شرق البلاد ابتداء من سهرة الأحد

04/06/2017 - 18:15

ستشهد المناطق الساحلية و الداخلية للوسط  الشرقي و شرق البلاد تساقط أمطار رعدية غزيرة نوع ما ابتداء من سهرة الأحد, حسبما أفاد به الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جوية خاصة.

و أوضح ذات المصدر أن الولايات المعنية بهذه النشرية هي تيزي وزو   بجاية  جيجل  سكيكدة  عنابة, الطارف  برج بوعريريج  مسيلة  سطيف  ميلة   قسنطينة  أم البواقي  سوق اهراس  باتنة و قالمة. 

 أما نسبة الأمطار المرتقبة فستبلغ أو ستفوق 40 مم محليا خلال مدة صلاحية هذه النشرية الجوية الخاصة التي تمتد من الأحد على 18سا00 إلى  غاية يوم الاثنين على الساعة 15سا00.

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الجزائر, مجتمع

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