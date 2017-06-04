أمطار رعدية على مناطق الوسط الشرقي و شرق البلاد ابتداء من سهرة الأحد

ستشهد المناطق الساحلية و الداخلية للوسط الشرقي و شرق البلاد تساقط أمطار رعدية غزيرة نوع ما ابتداء من سهرة الأحد, حسبما أفاد به الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جوية خاصة.

و أوضح ذات المصدر أن الولايات المعنية بهذه النشرية هي تيزي وزو بجاية جيجل سكيكدة عنابة, الطارف برج بوعريريج مسيلة سطيف ميلة قسنطينة أم البواقي سوق اهراس باتنة و قالمة.

أما نسبة الأمطار المرتقبة فستبلغ أو ستفوق 40 مم محليا خلال مدة صلاحية هذه النشرية الجوية الخاصة التي تمتد من الأحد على 18سا00 إلى غاية يوم الاثنين على الساعة 15سا00.