عرض مخطط عمل الحكومة يوم 18 يونيو أمام المجلس الشعبي الوطني

سيتم عرض مخطط عمل حكومة عبد المجيد تبون يوم 18 يونيو القادم أمام المجلس الشعبي الوطني حسبما علم اليوم الأحد من مصالح الوزير الأول.

و تعكف حاليا مجموعات عمل تمثل عدة دوائر وزارية على اعداد مخطط العمل هذا الذي تتمثل أولوياته الأساسية في تحسين القدرة الشرائية وحماية الاقتصاد الوطني وترشيد الواردات لاسيما من خلال خفض فاتورة الكماليات بهدف تفادي الرجوع للمديونية الخارجية حسب ذات المصدر.

كما أن محاربة البطالة و بناء السكنات و تكريس العدالة الاجتماعية و حماية الفئات الهشة و تشجيع مشاريع الاستثمار من بين أولويات الحكومة الجديدة .

وكان تبون قد صرح عقب استلام مهامه الجديدة خلال حفل تسليم المهام مع الوزير الأول السابق عبد المالك سلال أن "الأولوية الأخرى التي تفرض نفسها هي التحول الاقتصادي الذي باشره الوزير الأول السابق صديقي وأخي عبد المالك سلال أن وهو تحول اقتصادي ضروري و عاجل حتى لا يبقى وضع الجزائر مرهونا بتقلبات أسعار المحروقات".

وأضاف أن الأمر يتعلق ببناء اقتصاد "أكثر عافية و توزان" سيكون فيه للقطاع الخاص "مكانته الكاملة" و حتى مكانة ذات أولوية مع كل الضبط و الرقابة التي يجب على الحكومة القيام بها باسم رئيس الجمهورية" يضيف الوزير الأول.

وأوضح أن مخطط عمل الحكومة سيعرض قريبا بالتفصيل أكثر أمام منتخبي الأمة بدء بالمجلس الشعبي الوطني و بعده مجلس الأمة".

و قال تبون "سنواصل المهمة التي بدأها سلال"بنفس الاولويات التي حددها رئيس الجمهورية و المتمثلة في القضاء نهائيا على أزمة السكن و الأحياء القصديرية و استكمال برنامجه في مجالات السكن و التربية و الصحة.