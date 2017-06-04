وزير الاتصال يدعو سلطة ضبط السمعي البصري لتحمل مسؤولياتها

صرح وزير الاتصال جمال كعوان لدى استقباله اليوم الأحد لرئيس سلطة ضبط السمعي البصري زواوي بن حمادي أنه يتعين على سلطة ضبط السمعي البصري تحمل مسؤولياتها و مهامها.

و أوضح بيان الوزارة ان "هذا اللقاء مكن الوزير من الاطلاع على أدوار و مهام سلطة ضبط السمعي البصري و طمأنة رئيسها باستعداد وزارة الاتصال التام و من خلاله استعداد الحكومة لتقديم المساعدة له و الدعم قصد تمكينه من تحمل مسؤولياته كاملة وفقا لنصوص القوانين السارية".

و جاء اللقاء الذي خص به كعوان بن حمادي عقب الوقفة الاحتجاجية التي قام بها أمس السبت العشرات من المثقفين والفنانين والإعلاميين والأكاديميين، أمام مقر سلطة الضبط السمعي البصري بالجزائر العاصمة، احتجاجا على "التجاوزات" التي تم تسجيلها خلال بعض البرامج الرمضانية لقناة "النهار" الخاصة، و"الإساءة" التي تعرض لها الكاتب رشيد بوجدرة.

ولدى استقباله من طرف رئيس سلطة الضبط السمعي البصري زواوي بن حمادي، أعرب لروائي رشيد بوجدرة رفقة مجموعة من المتعاطفين معه، عن تنديده بطريقة التعامل التي لقيها من طرف هذه الوسيلة الإعلامية من خلال برنامج للكاميرا الخفية وصفه ب"الإرهاب" وقال أنه "في حالة صدمة" من "الإساءة" التي تعرض لها.

وفي بيانهم، طالب المحتجون الجهات الوصية وعلى رأسها وزارات العدل والداخلية والاتصال وسلطة ضبط السمعي البصري "بوقف التدهور وردع المخالفات والانحرافات لردع المخالفين للقانون والمخالفين لمبادئ أخلاقيات المهنة".

و كانت سلطة ضبط السمعي البصري قد دعت قبل حلول شهر رمضان القنوات التلفزيونية الى "الالتزام بالمبادئ ذات المنفعة العامة" و هذا لتفادي "الانزلاقات" المسجلة في السنوات الفارطة داعية جميع شركاءها في مجال السمعي البصري الى "الانخراط، بطريقة عفوية، في مسعى تنظيمي أخلاقي وجمالي يمكنهم من الإعداد السليم لشبكات برامجهم خلال شهر رمضان، بشكل يسمح لمشاهدينا من أن يجعلوا من هذا الشهر الكريم فضاء للصحوة الروحية والفكرية يجمع بين الأصالة والحداثة".

و اضافت سلطة ضبط السمعي البصري تقول أن "بعض الحصص على غرار الكاميرات الخفية يتعين فحصها بدقة" مشيرة في هذا الاطار إلى أن "مثل هذه الحصص، و تحت غطاء الترفيه، تتضمن مشاهد يعتبر ما تحتويه من "عنف و عامية" "اساءة للكرامة الانسانية"".

كما أوضحت الهيئة ذاتها أن العديد من المواطنين قدموا "شكاوى للسلطة ضد بعض القنوات التي صورتهم دون دراية منهم بطريقة استهزاء بعيدة عن روح الفكاهة" طالبة من القنوات المعنية "احترام حق المواطن في صورته".

و ينص القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 فبراير 2014 المتعلق بالنشاط السمعي البصري أن سلطة ضبط السمعي البصري تسهر على عدم تحيز الأشخاص المعنوية التي تستغل خدمات الاتصال السمعي البصري.

كما تبدي السلطة أراء في الاستراتيجية الوطنية لتنمية النشاط السمعي البصري و في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالنشاط السمعي البصري كما تقدم توصيات من أجل ترقية المنافسة في مجال الأنشطة السمعية البصرية.

و في مجال تسوية النزاعات تقوم السطلة بالتحكيم في النزاعات بين الأشخاص المعنويين الذي يستغلون خدمة اتصال سمعي بصري سواء فيما بينهم أو مع المستعملين كما تحقق في الشكاوى الصادرة عن الأحزاب السياسية و التنظيمات النقابية و/أو الجمعيات و كل شخص طبيعي أو معنوي أخر يخطرها بانتهاك القانون من طرف شخص معنوي يستغل خدمة للاتصال السمعي البصري.