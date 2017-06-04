استئناف حركة النقل بالسكك الحديدية بين العاصمة و ولايات شرق البلاد يوم 5 جوان

اعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اليوم الأحد عن استئناف حركة نقل المسافرين والبضائع انطلاقا من العاصمة نحو شرق البلاد و ذلك بداية من يوم 5 يونيو الجاري.

وقالت الشركة في بيان لها أن استئناف حركة سير القطارات نحو الجهة الشرقية للبلاد يأتي بعد الانتهاء من الاشغال التي كانت جارية على مستوى مقطع الثنية - بني عمران (ولاية بومرداس) و التي تطلبت تعليق حركة النقل مؤقتا على هذا الخط.

للتذكير فان حركة نقل المسافرين و البضائع عبر السكة الحديدية بين العاصمة و منطقة شرق البلاد قد تم توقيفها منذ يوم 20 مايو الماضي و ذلك بسبب الأشغال الجارية على مستوى الانفاق و هي اشغال ضرورية لضمان أمن النقل عبر السكك الحديدية بين محطتي الثنية و بني عمران .

ونتيجة لذلك تم وفق حركة قطارات نقل المسافرين على الخطوط الطويلة والقطارات الجهوية ( ذهاب و إياب) الجزائر- عنابة و الجزائر- قسنطينة و الجزائر- بجاية و الجزائر- سطيف و الجزائر- البويرة خلال الفترة التي استغرقتها الأشغال.