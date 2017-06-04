تشييع جنازة حسن بشير شريف بمقبرة بن عكنون

شيعت جنازة الصحافي و مدير يومية "لاتريبون" حسن بشير شريف،الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد، بمقبرة بن عكنون بالعاصمة بعد صلاة العصر بحضور وزير الاتصال كمال كعوان و وزير الشؤون الخارجية عبدالقادر مساهل و وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح و وزير الثقافة عزالدين ميهوبي ووزير الشباب و الرياضة الهادي ولد علي و كذا المستشار لدى رئاسة الجمهورية السعيد بوتفليقة و المستشار لدى رئاسة الجمهورية كمال رزاق بارة.

كما حضر الجنازة عدة شخصيات وطنية و رؤساء أحزاب سياسية و صحافيين إلى جانب أفراد من عائلة الفقيد و أصدقائه.

و يعد الفقيد أحد الأعضاء المؤسسين لصحيفة "لاتريبون" التي كان يشغل منصب مديرها للنشر.

اشتغل في البداية صحفيا بعدة عناوين وطنية على غرار "المجاهد" و"لانسيون ثم مسؤولا للإعلام و الاتصال بوزارة الشباب و الرياضة سنة 1988، ثم برئاسة الحكومة (1989-1990).