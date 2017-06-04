الجزائر : البنك العالمي يتوقع نموا بنسبة 1.8 % في سنة 2017

خفض البنك العالمي اليوم الأحد من توقعات النمو الخاصة بالجزائر خلال 2017 و 2018 بسبب انخفاض أسعار البترول مقدما تقديرات منخفضة قليلا عن تلك التي تنبأ بها في يناير الأخير.

وقد راجع البنك العالمي في تقريره السداسي حول الأفاق الاقتصادية العالمية الذي نشر اليوم الأحد بواشنطن توقعات النمو الخاصة بالجزائر لسنة 2017 محددا إياها عند 1.8 % مقابل نسبة 2.9 % التي جاءت في تقريره الصادر في يناير الأخير أي بانخفاض ب 1.1 - نقطة.

وأكدت ذات الهيئة المالية بان نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي للجزائر في 2018 سيبلغ 1 % بانخفاض ب1.6 - نقطة مقارنة بنسبة 2.6 % التي سبق لها أن توقعتها في شهر يناير الأخير.

وتشير التوقعات المحينة للبنك العالمي إلى أن نمو الاقتصاد الجزائري سيتحسن بشكل طفيف في سنة 2019 ليسجل 1.5 % إلا انه سيبقى منخفضا ب1.3 - نقطة مقارنة بتوقعات شهر يناير.

بالمقابل فإن التوقعات الجديدة للبنك العالمي بخصوص الجزائر سجلت ارتفاعا طفيفا مقارنة بتلك المسبقة في تقريره الصادر في ابريل حول متابعة الوضعية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، حيث كان البنك قد راهن على نسبة نمو ب1.5 % سنة 2017 و 0.6 % سنة 2018.

وعلى غرار البلدان البترولية الأخرى بمنطقة مينا فان الجزائر تواجه صعوبات بسبب انخفاض أسعار النفط التي دفعتها إلى القيام بتعديلات في الميزانية من اجل مواجهة الأزمة البترولية.

وبالنظر إلى الشكوك التي تحوم حول أسعار النفط في 2017 يوصي البنك العالمي بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإبقاء على ضبط الأوضاع المالية وعلى الإصلاحات التي تمت مباشرتها من أجل ضمان استقرار اقتصاداتها.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية