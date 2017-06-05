مصر والسعودية والبحرين والإمارات تقطع علاقاتها مع قطر

أعلنت كل مصر والسعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، قطع علاقاتها الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر وفق ما ذكرت وكالات الانباء.

واكدت المملكة العربية السعودية - وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - أن ذلك "ياتي لحماية الامن الوطني من خطر الارهاب ''.

واتهمت مملكة البحرين - وفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية قطر بالتدخل في شؤونها الداخلية واتخذت قرارات بمنع مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها، وكذلك عدم السماح للمواطنين القطريين بالدخول إلى أراضيها أو المرور عبرها،كما منحت المقيمين والزائرين القطريين مهلة 14 يوما لمغادرة أراضيها تحسبا لأي محاولات أو نشاطات تستغل الوضع.

وعزا بيان الخارجية المصرية قرار قطع العلاقات إلى إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثناءه عن دعم التنظيمات الإرهابية.

كما أعلنت مصر غلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية حرصا على الأمن القومي المصري.