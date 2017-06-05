توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الارهابية بتبسة

أوقفت عناصر الدرك الوطني امس الاحد 5 عناصر دعم للجماعات الارهابية بتبسة،حسب ما اورده هذا الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه "في اطار مكافحة الارهاب اوقف عناصر الدرك الوطني يوم الـ 04 جوان 2017 خمسة (05)عناصر دعم للجماعات الارهابية بتبسة /ن.ع.5".

و"في اطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بكل من تندوف ووهران اكثر من قنطار(01) من الكيف المعالج".

وبتمنراست/ن.ع.6 -يضيف البيان -"اوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي(05)مهربين وحجزت مركبة رباعية الدفع ومعدات تنقيب عن الذهب فيما تم توقيف(13)مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وادرار".

كما "احبطت وحدات لحراس الشواطئ بكل من مستغانم وتلمسان وسكيكدة وعنابة محاولات هجرة غير شرعية ل (61) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع".

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية

