رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل للاذاعة :ضرورة الاسراع في مراجعة النظام المصرفي ومحاربة البيروقراطية

كشف بوعلام مراكش رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل عن تسليمه لوزير الصناعة والمناجم وثيقتين تتضمنان حلولا لكل المشاكل التي تعاني منها مختلف القطاعات سيما قطاع التربية الوطنية في إطار إستراتيجية التنمية الاقتصادية المستدامة الممتدة على مدار 15سنة قادمة.

وفي برنامج ضيف التحرير للقناة الاذاعية الثالثة أكد مراكش تقديمه لاقتراحات تخص مراجعة النظام المصرفي والبنكي ومحاربة البيروقراطية داعيا السلطات العمومية إلى الاسراع في التحرك وبكل شفافية لايجاد الحلول الفعالة والناجعة لهذه المشاكل.

ولفت ضيف الثالثة إلى أن المحادثات تطرقت إلى واقع الأزمة التي تجتازها بلادنا والتي يفترض على الجزائريين أن يأخذونها في الحسبان.

وأشار رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل في ذات السياق إلى أن منظمات أرباب العمل قد شخصت العراقيل والقيود التي تكبح وتحد من مبادراتها وقدراتها مشددا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مسألة إفساح المجال للمهارات والكفاءات.

ودعا بوعلام مراكش إلى مناقشة مسألة الحماية التي تستفيد منها المؤسسات العمومية والتي لها انعكاسات سلبية حسبه على القطاع الخاص كما ألح في حديثه عن نظام الدعم الموجه للفئات المحتاجة على أهمية مراجعة ميكنزمات ما أسماها بالخصوصية الجزائرية التي لا تفرق بين العائلات المحتاجة والغنية في الاستفادة من دعم يخصص له 25مليار دولار.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة