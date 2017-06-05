مسؤول فلسطيني للإذاعة: سنواصل الصمود والنضال لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي وتقرير مصير شعبنا

دعت القيادة الفلسطينية على لسان محمد الهباش مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية إلى إنهاء الإحتلال وتقرير مصير الشعب الفلسطيني من خلال إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على أراضيها وعاصمتها القدس.

جاء ذلك بمناسبة إحياء الذكرى الخمسين للنكسة في ظل تغييرات فادحة ألحقها الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية، التي لم يتبق سوى 35 % من مساحتها المقطعة بيد الفلسطينيين، مما يبدد آمالهم بإقامة دولتهم المنشودة.

كما أكد المسؤول الفلسطيني في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن الشعب الفلسطيني أثبت خلال نصف قرن طهارة النضال ونبل الكفاح والدفاع عن القيم الإنسانية في مواجهة المحتل الإسرائيلي لاسترجاع أرضه المسلوبة.

وأشار الهباش إلى أن تحقيق الإستقرار في العالم ومنطقة الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا بإيجاد حل عادل و شامل وعاجل للقضية الفلسطينية التي حققت، يضيف، بعد سنوات من النضال مكاسب قانونية ودبلوماسية على الساحة الدولية.

واضاف أن الشعب الفلسطيني مصمم على البقاء والنضال والصمود ودحر الإحتلال، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الاساسية في هذا الشأن هي تعزيز صمود الشعب الفلسطيني والبقاء في الأرض الفلسطينية و مواصلة النضال السياسي والدبلوماسي والإعلامي.