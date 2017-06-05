مصفاة الجزائر العاصمة : النزاع بين سوناطراك و تكنيب فمس تمت "تسويته نهائيا"

أعلن مجمع سوناطراك و الشركة للهندسة النفطية و الغازية "تكنيب فمس" يوم الاثنين أنه تمت تسوية نزاعهما المتعلق بأشغال إعادة تأهيل مصفاة الجزائر العاصمة.

و جاء في بيان للمجمع النفطي " قررت سوناطراك و تكنيب فمس تسوية خلافهما المتعلق بفسخ عقد إعادة تأهيل مصفاة الجزائر العاصمة بصفة كاملة و نهائية و كذا وقف إجراء التحكيم".

و في هذا الخصوص عبر المجمع النفطي الجزائري عن "رضاه للتوصل إلى اتفاق نهائي يضع حدا للنزاع الذي ألحق اضرارا بالمؤسستين".

و من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية تكنيب فمس تييري بيلنكو عن "سعادته للتوصل إلى التسوية النهائية و بالتراضي لهذا النزاع".

و أضاف "هذا الاتفاق مرضي للطرفين و يسمح لنا من الآن فصاعدا أن ننظر معا إلى المستقبل".

و ستسمح إعادة تأهيل مصفاة النفط لسيدي رزين (الجزائر العاصمة) برفع قدرات إنتاجها من المازوت من 737.000 طن في السنة إلى 18ر1 مليون طن في السنة و مضاعفة انتاجها من البنزين الممتاز و كذا زيادة قدرات تخزين الوقود.