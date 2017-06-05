زرواطي : وضع استراتيجية جديدة خاصة بالطاقات المتجددة قريبا

كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، يوم الاثنين بالجزائر عن وضع استراتيجية جديدة خاصة بالطاقات المتجددة قريبا تأخذ بعين الاعتبار التحديات المناخية والاقتصادية التي تواجهها الجزائر حاليا.

وصرحت الوزيرة خلال ندوة صحفية على هامش تدشينها للمقر الجديد للوكالة الوطنية للنفايات بالعاصمة انه "سيتم- بتوجيهات الوزير الأول- رسم خطة إستراتيجية تأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجهها الجزائر من جهة و الظرف الاقتصادي الحالي باعتبار أن البلاد في حاجة إلى هذا النوع من الطاقة لتطوير الاقتصاد البديل من جهة أخرى".

وأضافت زرواطي أن الأولوية في هذه الإستراتيجية ستعطى للجنوب نظرا للرصيد الكبير الذي يزخر به من الطاقات المتجددة.

وأكدت في هذا السياق ان الوزارة تجري حاليا محادثات مع خبراء في الطاقات المتجددة لإنجاز دراسة مشروع هذه الإستراتيجية التي تشمل جميع القطاعات. وأضافت قائلة: "الآن ليس لنا أن نخطئ في أية خطوة نقوم بها نحو الأمام".

وكان قطاع البيئة قبل التعديل الحكومي الأخير الذي أجراه رئيس الجمهورية تابعا لقطاع الموارد المائية بينما كانت الطاقات المتجددة تحت إشراف قطاع الطاقة.

فيما يخص البيئة أكدت الوزيرة التي تم تنصيبها مؤخرا على رأس قطاع البيئة والطاقات المتجددة- ان القضاء على النفايات تعتبر من الأولويات لاسيما القضاء على النقاط السوداء ومحاربة التبذير مثل رمي مادة الخبز المدعمة في القمامات.

"لا يمكن ان نواصل على هذا الحال من رمي النفايات والتبذير بل يجب محاربته"، حسب قولها مشيرة الى انه تم إحصاء 16.000 خبزة يتم رميها يوميا في المزابل.

و بالنسبة لمراكز الردم التقني أكدت زرواطي أنه سيتم تقييم هذه المراكز والتطرق إلى المشاكل التي تواجه تسييرها كاشفة في هذا السياق عن استلام الحوض الثاني في الأيام القليلة المقبلة بسعة ثلاث ملايين متر مكعب وذات مدة استغلال تقدر بـ 10 سنوات.

كما سيتم استلام قريبا وحدة لغسل وتحويل الأكياس البلاستكية بطاقة 2 طن يوميا في الجزائر العاصمة.

و تستهلك الجزائر 7 ،7 مليار كيس بلاستيكي سنويا، حسب الوزيرة التي كشفت في هذا الصدد أن الوزارة شرعت في الاتصال بالعديد من المستثمرين من أجل إنتاج أكياس نظيفة لتعويض الأكياس البلاستكية.

وسترتكز سياسة القطاع فيما يخص النفايات على التكوين والتحسيس وإشراك المواطن وتربية الطفل على مناهج حماية البيئة ومحاربة النفايات.

وبعد عرض قدم حول الوكالة الوطنية للنفايات أكدت الوزيرة أنه يجب شن معارك ضد النفايات في كل مكان داعية اطارات هذه المؤسسة العمومية الى استعمال الرقمنة لتصويب الأهداف الخاصة بتسيير النفايات.

وتنتج الجزائر 12 مليون طن من النفايات سنويا أي بنسبة 85 ,0 كيلوغرام للقاطن الواحد.