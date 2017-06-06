المدير العام لـ"كازنوس":وجهنا إعذارات إلى 200 ألف شخصا لتسوية وضعيتهم قبل نهاية جوان

كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء شوقي يوسف عاشق أنه تم إرسال إعذارات إلى أرباب العمل و التجار لتسوية وضعيتهم قبل نهاية الشهر الجاري ويتعلق الأمر بـ 200 ألف شخص على مستوى الوطن .

و قال شوقي يوسف عاشق لدى نزوله ضيفا أمس الاثنين على "فوروم المجاهد " إن كل من لديه أسباب قاهرة يتم إلغاء غرامة التأخير المترتبة عليه بنسبة مائة في المائة " موضحا أن آجال دفع الإ‘شتراكات لمختلف المهن لغير الأجراء أفاد -المتحدث ذاته - هو الـ30 جوان باستثناء الفلاحين الذين حدد آخر أجل لدفع إشتراكاتهم شهر سبتمبر القادم.

تحصيل أكثر من 43 مليار دينار منذ جانفي 2017

وصرح عاشق يوسف أن "مجموع 619.056 عامل غير أجير قاموا بتسوية وضعيتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء في حين تم تسجيل 68.000 منتسب جديد وتحصيل 21ر43 مليار دج منذ جانفي 2017 وذلك بفضل التسهيلات التي وضعها الصندوق".

وتتمثل التسهيلات في تمكين العمال غير الأجراء من تسديد اشتراكاتهم للسنة الجارية والاستفادة من مهلة لتسديد اشتراكاتهم السابقة والخدمات في اطار بطاقة الشفاء.

كما اعتبر المتحدث أنه منذ تطبيق الاجراءات الاستثنائية في اطار قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والتي انتهت في الـ 31 ديسمبر 2016 سجل الصندوق لوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء ارتفاع في عائداته بنسبة 93% وفي عدد المنتسبين الجدد بنسبة 37% وفي عدد المنتسبين المسوين لوضعيتهم بنسبة 43%.

وأكد المدير العام للصندوق أنه تم تسخير إمكانيات لتعزيز عمليات مراقبة العمال غير الأجراء غير المنتسبين والمنتسبين الذين لم يدفعوا اشتراكاتهم موضحا أنه تم تعزيز إمكانيات أعوان المراقبة من خلال تزويدهم بنظام آلي للكشف عن الانتساب للصندوق.

وفي اطار تقريب الصندوق من المؤمنين اجتماعيا أوضح عاشق يوسف أنه تم وضع 49 وكالة ولائية (2 بولاية الجزائر) وفتح 137 وكالة جوارية لضمان تحسين نوعية الخدمات ،داعيا بهذه المناسبة العمال غير الأجراء المدينين بالاشتراكات الى التوجه قبل 30 يونيو إلى وكالات الصندوق لتسوية وضعيتهم والاستفادة من مهلة لتسديد إشتراكاتهم السابقة.

المصدر:الإذاعة الجزائرية