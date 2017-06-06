سوق أهراس تحتضن الأيام الطربية للمالوف للفئة الناشئة ابتداء من هذا الخميس

ستحتضن قاعة المحاضرات ميلود طاهري بسوق أهراس ابتداء من هذا الخميس وعلى مدار ثلاثة أيام تظاهرة "الأيام الطربية للمالوف للفئة الناشئة" حسبما أفاد به هذا الثلاثاء مدير الثقافة بالولاية الطاهر عريس.

وأوضح ذات المسؤول بأن هذه الأيام التي تتزامن مع إحياء اليوم الوطني للفنان (8جوان من كل سنة) والتي بادرت إليها مديرية الثقافة بالتنسيق مع كل من دار الثقافة الطاهر وطار والجمعية الولائية للموسيقى الأندلسية "الزهراء" ستخص الفئة الشبانية في فن المالوف التي يتراوح عمرها من 10 إلى 21 سنة .

وسيشارك في هذه الأيام الطربية 70 طفلا عازفا يمثلون 4 مدارس فنية على غرار مدرسة المغديرية (معسكر) و جمعية الانشراح (قسنطينة) والسليمانية من مدينة حجوط (تيبازا) بالإضافة إلى جمعية "الزهراء" من سوق و أخرى من مدينة سدراتة بنفس الولاية .

وستتوج هذه الأيام بتسليم جوائز رمزية للمشاركين من فئة الأطفال وتكريم عديد الوجوه الفنية البارزة في عدة فنون على غرار المسرح والفنون التشكيلية والموسيقى والفلكلور حسبما تمت الإشارة إليه.

المصدر/واج