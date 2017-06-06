رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين: ضرورة تقديم تشخيص قطاعي دقيق ومعمق لتحديد مجالات التصدير

اعتبر رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري هذا الثلاثاء أن هناك إرادة سياسية قوية لتحريك آلة التصدير خلال هذا العام مثمنا مجهودات الوزير الأول في الاهتمام بمرافقة المصدرين وإشراكهم باقتراحاتهم في سبيل بعث الصادرات وتنويعها.

و في برنامج ضيف التحرير للقناة الاذاعية الثالثة أكد علي باي ناصري أنه يتعين من الآن فصاعدا العمل برؤية جديدة تقوم على عرض برامج قطاعية لتطويروتنويع الصادرات.

وعلى هذا الاساس يجب -حسبه- تقديم تشخيص قطاعي دقيق ومعمق لتحديد مجالات التصدير المربحة وإزالة العواقب التي تعيق حتى الآن تحفيز التصدير.

وذكر رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين أن الجزائر لديها إمكانيات هامة للتصدير سيما في بعض الشعب الصناعية مضيفا "لقد ضيعنا الكثير من الوقت للتوجه نحو الانتاج في قطاع البتروكيمياء والصناعة

الزراعية التي نستطيع استغلالها وتنويع صادراتنا من خلالها ،فهناك فرص في هذا المجال غير مستغلة من شأنها المساهمة في إنعاش وترقية الصادرات.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية /راضية زرارقة