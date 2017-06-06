تبون يستقبل وزيري شؤون خارجية مصر و تونس

06/06/2017 - 09:40

استقبل الوزير الأول عبد المجيد تبون هذا الثلاثاء وزيري الشؤون الخارجية لكل من مصر وتونس سامح شكري وخميس الجهيناوي على التوالي اللذين شاركا في اجتماع الثلاثية حول ليبيا الذي عقد امس الاثنين بالجزائر العاصمة، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

ومكن اللقاء الذي  حضره وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل من  "الاطلاع على نتائج اجتماع هذه الثلاثية والجهود التي بادرت بها الجزائر و مصر وتونس من اجل تسوية الأزمة التي تمس هذا البلد الشقيق، من خلال الحل  السياسي و الحوار الشامل و المصالحة الوطنية دون تدخل أجنبي"، حسبما اكد ذات المصدر.

ومكن هذا اللقاء من جهة أخرى "من التعبير عن إرادة البلدان الثلاثة في مواصلة جهودها قصد استتباب في اقرب وقت، السلم و الاستقرار في  المنطقة".

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الجزائر, سياسة

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