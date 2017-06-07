وزارة التجارة تسجل 3ملايير دج لعدم الفوترة يفوق خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان

كشفت حصيلة لوزارة التجارة عن تسجيل مبلغ إجمالي لتعاملات تجارية غير مفوترة بلغت ما يفوق 3 ملايير دج خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان في حين تم حجز سلع فاقت قيمتها 90 مليون دج في هذه الفترة.

وأظهرت هذه الحصيلة أن تدخلات أعوان الرقابة التي بلغت 65.519 تدخلا خلال الفترة الممتدة من 27 مايو إلى 5 يونيو الجاري، سمحت بالكشف عن 13.029 مخالفة وتحرير 12.567 محضر قضائي واقتراح غلق 537 محلا تجاريا عبر التراب الوطني.

وفصلت حصيلة وزارة التجارة أنه في مجال مراقبة الممارسات التجارية قامت مصالحها بتسجيل 34.291 تدخلا أسفر عن معاينة 7.852 مخالفة وتحرير 7.557 محضرا قضائيا مع اقتراح الغلق الإداري ل417 محل تجاري.

كما سمحت هذه التدخلات بالكشف عن رقم أعمال إجمالي مخفي لتعاملات غير مفوترة بقيمة 163ر3 مليار دج و حجز سلع بقيمة 166ر73 مليون دج.

وتتعلق المخالفات المسجلة في هذا المجال أساسا بعدم الإعلان عن الأسعار والتعريفات (4.341 مخالفة) وعدم الفوترة (877 مخالفة) و معارضة الرقابة (432 مخالفة) و ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري (360 مخالفة) و تطبيق أسعار غير شرعية (153 مخالفة) وعدم تعديل القيد في السجل التجاري (77 مخالفة).

أما عمليات مراقبة المطابقة وقمع الغش فقد أسفرت تدخلات مصالح التجارة التي بلغت 31.228 تدخلا عن الكشف عن 5.177 مخالفة وتحرير 5.010 محضرا قضائيا مع اقتراح الغلق الإداري ل 120 محلا تجاريا.

كما سمحت هذه التدخلات بحجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت كميتها ب 74ر63 طن بقيمة 99ر16 مليون دج سلمت منها 25 طن سلع صالحة للاستهلاك بقيمة 84ر3 مليون دج إلى مراكز المنفعة العامة.

وتتعلق المخالفات المسجلة في هذا المجال من التدخل أساسا بغياب النظافة والنظافة الصحية (2.160مخالفة) وحيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك (715 خالفة) وعدم احترام درجة حرارة الحفظ (661 مخالفة) وانعدام الرقابة الذاتية (440 مخالفة) وانعدام الوسم (294 مخالفة) وحيازة وبيع منتوج غير مطابق (246 مخالفة).

وعرفت نتائج الحصيلة خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان ارتفاعا محسوسا مقارنة بتلك المسجلة خلال الأيام العشرة التي سبقت شهر رمضان (من 17 إلى 26 ماي) حيث أسفرت عمليات التدخل التي قدر عددها ب 40.691 تدخلا عن تسجيل 6.693 مخالفة وتحرير 6.282 محضر قضائي وغلق 398 محل تجاري في حين بلغ إجمالي التعاملات التجارية غير مفوترة قرابة الملياري (2) دج.

تسجيل بالعاصمة ما يقارب 90 مخالفة بمحلات الجزارة لتعليمة الفصل بين اللحوم الطازجة و المستوردة خلال الأسبوعين الماضيين

بلغ عدد تدخلات أعوان الرقابة و قمع الغش لدى مديرية التجارة لولاية الجزائر 4964 تدخل خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان كللت بتحرير 1342 مخالفة، حسب ما أوضحه دهار العياشي.

من جهة أخرى، سجل أعوان الرقابة و قمع الغش لدى مديرية التجارة لولاية الجزائر خلال الأسبوعين الماضيين 89 مخالفة تخص مخالفة الجزارين لتعليمة وزارة التجارة التي تلزمهم بوضع لوحات عرض تظهر سعر اللحوم الطازجة المستوردة ومنشأها الأصلي مع الفصل بين المنتج المستورد والمنتج محليا، حسبما أكده اليوم الثلاثاء مصدر من المديرية.

وأوضح دهار العياشي انه و تطبيقا لتعليمة وزارة التجارة رقم 1194 الصادرة في 4 مايو المنصرم حول إلزامية إظهار بمحلات الجزارة لوحات عرض تظهر سعر اللحوم الطازجة المستوردة ومنشأها الأصلي مع الفصل بين المنتج المستورد والمنتج محليا تم خلال الأسبوعين الماضيين رفع 89 مخالفة تم على اثرها تحرير 61 محضرا.

و قال المصدر أن التعليمة التي جاءت في إطار حماية المستهلك ومنحه حرية الاختيار في مشترياته من اللحوم تم في ظرف 24 ساعة من إصدار التعليمة تحسيس أصحاب محلات الجزارة بضرورة تطبيق التعليمة ليشرع لاحقا في عمليات المراقبة التي ستمس 1101 جزار بالعاصمة تدريجيا ، فيما تم رفع المخالفات المشار اليها بعد عمليات رقابة خلال الفترة المشار اليها مست 591 جزار .