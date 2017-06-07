لقاء بين وزارة الصناعة ومستثمري متيجة في إطار دعم الاقتصاد الوطني

عقدت اليوم وزارة الصناعة والمناجم لقاءات مع ممثلي أرباب العمل ونادي الصناعيين لمتيجة لبحث مختلف المشاكل التي تعيق الصناعة الجزائرية خصوصا مشكل العقار.

وفي هذا الصدد وصف نائب رئيس نادي الصناعيين لمتيجة حشلاف رضا المبادرة بالجيدة كما أنها تساهم في تشجيع مناخ الاستثمار وإنشاء مؤسسات جديدة وتشجيع الإنتاج الوطني مؤكدا بأن في منطقة متيجة الكثير من طلبات العقار الصناعي لمؤسسات اقتصادية وصلت إلى 2000 طلب، موضحا بأن هناك مجموعة من الوعود السابقة لإنشاء منطقة صناعية في نواحي بلدية موزاية لكن هذا الملف لم ير النور بعد .

من جانبه طالب القيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائري تاقجوت عمار بضرورة خروج هذه المبادرات من الطابع البروتوكولي وترسم رؤية اقتصادية واضحة لكيفية النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تشخيص مالي واقتصادي وتقني دقيق للوضع الحالي.