حوادث المرور تخلف 74 وفاة و 400 جريح في الـ 10 أيام الأولى من شهر رمضان

لقي 74 شخصا حتفهم وأصيب 453 آخرون في 551 حادث مرور تم تسجيله خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان. وأوضح الرائد بشار الهادي عن خلية الاتصال للقيادة العامة للدرك الوطني في تسجيل للقناة الأولى للإذاعة الوطنية اليوم بأنه تم تسجيل أثقل حصيلة من حيث عدد حوادث المرور بولايتي عين الدفلى وقسنطينة بـ 14 حادثا في كل منهما تليهما ولاية سطيف بـ 12 حادثا.

ومن خلال الإحصائيات التي سجلتها مصالح الدرك الوطني -يضيف المتحدث- تم تسجيل انخفاض في عدد الوفيات بـ 15 حالة، وهو ما يعادل 16.85 % وذلك مقارنة بنفس الفترة من سنة الماضية التي سجل خلالها 89 قتيلا، إلى جانب انخفاض في عدد الجرحى بـ 296 جريح وهو ما يعادل 39.52 % مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة التي سجل فيها 749 جريح.

وفي سياق متصل، تم تسجيل انخفاض في عدد حوادث المرور قدر بـ 149 حادث، ما يمثل نسبة 25,37 % مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016 التي سجل خلالها 400 حادث.