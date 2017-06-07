موريتانيا تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر

أعلنت الحكومة الموريتانية مساء اليوم الثلاثاء قطع جميع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر بسبب إصرار الدوحة "على التمادي في العمل على تقويض المبادئ التي تأسس عليها العمل العربي المشترك".

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانية في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية أن موريتانيا أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر " التي دأبت على العمل على تقويض المبادئ التي تأسس عليها العمل العربي المشترك (...) وارتباط سياستها في المنطقة بدعم التنظيمات الإرهابية وترويج الأفكار المتطرفة وعملت على نشر الفوضى والقلاقل في العديد من البلدان العربية مما نتج عنه مآسي إنسانية كبيرة في تلك البلدان وفي أوروبا وعبر العالم كما أدى إلى تفكيك مؤسسات دول شقيقة وتدمير بناها التحتية".

وأضاف بيان الخارجية الموريتانية انه "وفي ظل إصرار دولة قطر على التمادي في هذه السياسات التي تنتهجها قررت حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر".

وأكد البيان أن موريتانيا أكدت "في كل المناسبات التزامها القوي بالدفاع عن المصالح العربية العليا وتمسكها الثابت بمبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها وسعيها الدؤوب لتوطيد الأمن والاستقرار في وطننا العربي والعالم. وقد عكست مواقفها دوما قناعتها الراسخة بضرورة تعزيز التعاون والتضامن بين الأشقاء والتصدي لكل ما من شأنه تهديد الأمن والاستقرار في وطننا العربي".

وتعد موريتانيا هي ثامن دولة تقدم على قطع العلاقات مع الدوحة بعد المملكة العربية السعودية الإمارات العربية المتحدة البحرين مصر اليمن المالديف موريشيوس.