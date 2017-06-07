بوتفليقة يسدي أوسمة مصف الاستحقاق الوطني لكبار المثقفين والمبدعين سهرة هذا الأربعاء بأوبرا الجزائر

تكريسا للتقليد الذي سنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بإسداء أوسمة مصف الاستحقاق الوطني لكبار الأدباء والمفكرين والفنانين والمبدعين نظير ما قدموه من عطاءات لإثراء الثقافة الوطنية ،تنظم وزارة الثقافة تحت إشراف الوزير الأول، عبد المجيد تبون، وبالتنسيق مع وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة حفل تكريم هذه الشخصيات وتسليمهم الأوسمة سهرة هذا الأربعاء بأوبرا الجزائر بوعلام بسايح.

كما سيتم خلال هذا الحفل الإعلان عن إصدار مؤسسة بريد الجزائر بمناسبة إحياء اليوم الوطني للفنان طابعين بريديين تخليدا للفنانتين وردة الجزائرية وفضيلة الدزيرية.

ويأتي هذا التكريم استكمالا لقائمة الأسماء التي خصها رئيس الجمهورية مؤخرا بأوسمة استحقاق بمناسبة يوم العلم، كان منها الأحياء وممن رحلوا.

وتمثل هذه التكريمات التي طالت النخبة الجزائرية، لبنة في مسار الإنجازات التي هي مصدر افتخار واعتزاز وتجسيدا لجهود الرفع من شأن هؤلاء الذين وهبوا حياتهم لخدمة الجزائر، وساهموا بالقسط الوفير في ترسيخ معالم الهوية الجزائرية عبر مساراتهم النضالية والإبداعية الممتدة، وبالتالي كان من الواجب تكريمهم بهذه الأوسمة السامية.