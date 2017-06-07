إيران:مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجومين متزامنين في العاصمة طهران

07/06/2017 - 10:35

قتل شخصان وأصيب آخرون هذا الاربعاء في حادثي إطلاق نار أحدهما داخل البرلمان الايراني والثاني في ضريح الامام الخميني حسب مصادر إعلامية.

وذكرت المصادر ذاتها أن حادث إطلاق نار داخل المجلس (البرلمان) الإيراني اليوم "أسفر عن مقتل حارس أمن واحد على الأقل  وإصابة ثمانية آخرين".

وأضافت أن 4 مسلحين "دخلوا الى البرلمان وأطلقوا النار وفقا لما قال المشرع  أكبر رانجبار زاده"،وما زال المهاجمون داخل المجلس ودخلوا مكاتب بعض المشرعين وفقا لما قال المشرع. 

وذكر المصدر ذاته  أنه "تم إغلاق  مداخل ومخارج المجلس وسيطر حراس الأمن على الوضع"  كما تم "إرسال العديد من سيارات الإسعاف إلى المنطقة لمساعدة المصابين".  
ومن جانب آخر قتل شخص وأصيب 5 آخرون جراء إطلاق نار في ضريح المؤسس الراحل للجمهورية الإسلامية آية الله الخميني جنوب العاصمة الإيرانية طهران.
وأضافت المصادر الإعلامية أن المهاجم فجر حزامه الناسف بعد إطلاق النار.

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