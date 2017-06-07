نقل المشروبات تحت أشعة الشمس...خطورة على صحة المستهلك ودعوات بتجريم هذه الظاهرة

تعرف عملية نقل المشروبات على متن شاحنات لا تتوفر على شروط الحفظ المناسبة تحت أشعة الشمس انتشارا كبيرا مما يشكل خطرا على صحة المستهلك ،حيث أثارت هذه الظاهرة استياء بعض الجمعيات والمواطنين الذين طالبوا بتجريم هذه العملية وردع المسؤولين عنها.

وفي هذا الجانب قال رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك الدكتور مصطفى زبدي في تصريح لإذاعة البهجة "إن نقل المشروبات سواء تعلق الأمر بالمياه المعدنية أو المشروبات الغازية تحت أشعة الشمس خاصة في فصل الصيف وإلى مناطق جنوبية تعد بمثابة جريمة نظرا للأضرار الكبيرة التي ستلحقها بالمستهلك .

وأضاف مصطفى زبدي أن هناك قوانين خاصة بحماية المستهلك تردع مثل هذا النوع من الممارسات التي تشكل خطرا على صحة المواطن.

كما اعتبر المتحدث ذاته أن المسؤولية تقع على عاتق المصنع وتجار الجملة والتجزئة الذين يقومون بنقل هذه المشروبات ووضعها للاستهلاك.

من جهتهم أبدى بعض المواطنين في ميكرفون إذاعة البهجة عن استيائهم من انتشار هذه الظاهرة مطالبين بضرورة توفير كل الظروف الملائمة لتجنب أشعة الشمس خلال عملية نقل هذه المشروبات.

المصدر:الإذاعة الجزائرية