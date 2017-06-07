في يومهم الوطني.. تثمين لمبادرة تكريم الفنانين

ثمن فنانون مبادرة السلطات العليا تكريم الفنانين، معتبرين إياها لفتة كريمة تأتي تزامنا و الإحتفال باليوم الوطني للفنان صاحب الحس المرهف والأعمال النبيلة التي شرفت البلد في أكبر التظاهرات العالمية.

وفي السياق أكد عبدالقادر حدوش شاعر وفنان والأمين الوطني لنقابة الفنانين أن "النقابة ليس بوسعها سوى تثمين هذه الإلتفاتة تجاه فنانين قدموا أغلى ما لديهم للوطن"، مشيرا إلى أنها تأتي " بعد 50 سنة من النضال و المشاورات الطويلة والتي انتهت باستحداث المجلس الوطني للفنون والآداب الذي تمخض على هامش الاتفاقية التي أبرمتها نقابة الفنانين، وتحمل في مضمونها الغطاء الاجتماعي والقانون الأساسي للفنان و كذا تقاعده".

ووصفت سلمي عنقر، كاتبة كلمات، مبادرة إسداء أوسمة مصف الاستحقاق الوطني لكبار الأدباء والمفكرين والفنانين والمبدعين بـ "الهامة" والتي " تشرف الفنان وتشجعه لبذل جهود مضاعفة في انتظار مبادرات أخرى تساهم في رفع معنويات الفنان وحسه المرهف" على حد تعبيرها.

من جهته يرى عبدالنور باعمر، وهو ممثل شاب، أن "السينما الجزائرية تشهد تطورا لافتا خلال السنوات الأخيرة التي تم فيها انجاز العديد من الأعمال "، مضيفا أن "هذا الأمر من شأنه أن يسمح للفنانين بتطوير أدائهم و الوصول للإحترافية".